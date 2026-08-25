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Techaandelen weer gewild op Wall Street, olieprijzen omlaag

Economie
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 22:57
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten de handel uitgegaan. Daarbij waren tech- en chipaandelen weer in trek na koersverliezen een dag eerder. Dalende olieprijzen zorgden voor enige opluchting bij de obligatiehandel.
De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 53.577,40 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging ook 0,3 procent omhoog tot 7677,28 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 26.151,30 punten.
AI-chipontwikkelaar Nvidia won 2,2 procent, na een koersverlies van bijna 3 procent een dag eerder. Het bedrijf presenteert woensdag zijn kwartaalcijfers, die op de financiële markten ook worden gezien als barometer voor de bredere AI-sector. Branchegenoten Advanced Micro Devices en Micron Technology wonnen tot 4,9 procent.
Olieprijzen
De olieprijzen daalden ongeveer 3 procent. De vrees voor militaire escalatie in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran nam af, na de aankondiging van nieuwe sancties van de VS tegen de Islamitische Republiek.
De gedaalde olieprijzen gaven staatsobligaties van de VS en andere grote economieën een zetje omhoog. Door minder hoge energieprijzen neemt ook de vrees voor extra inflatie af, waardoor de Federal Reserve mogelijk minder snel naar renteverhogingen grijpt.
Importheffingen Canada
Beleggers verwerkten ook de importheffingen die Canada aankondigde als vergelding voor Amerikaanse heffingen. De Canadese regering benadrukte de hoge heffingen van de regering-Trump "dollar voor dollar" te vergelden. Daarnaast daalde het Amerikaanse consumentenvertrouwen naar het laagste niveau in zeven maanden, volgens onderzoeksinstituut Conference Board.
Ruimtevaart- en techbedrijf SpaceX won 2,2 procent na de aankondiging van een grote investering in de Amerikaanse staat Louisiana. Het concern wil er 100 miljard dollar investeren in nieuwe lanceringsplatforms voor zijn Starship-ruimtevaartuigen.
Dick's Sporting Goods was een opvallende verliezer. De verkoper van sportartikelen verloor bijna 31 procent aan beurswaarde na teleurstellende verkoopcijfers. Het bedrijf nam vorig jaar Foot Locker over. Sportkledingmerken verloren ook aan waarde na het nieuws. Nike eindigde ruim 3 procent lager en Under Armour zakte 4,7 procent.
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