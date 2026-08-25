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Sterren rouwen om overlijden Dolly Parton

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 22:58
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NASHVILLE (ANP) - Het overlijden van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton heeft in de hele wereld voor een stortvloed aan reacties gezorgd. Veel Amerikaanse en internationale sterren rouwen op sociale media om haar dood.
"Sommige mensen zijn zo buitengewoon dat hun bestaan bijna onmogelijk lijkt. Dolly was zo iemand", zegt realityster Khloé Kardashian. "Om haar te hebben ontmoet, tijd in haar gezelschap te hebben doorgebracht en op de een of andere manier het geluk te hebben gehad dat Dolly Parton mijn naam kende… Ik zal nooit woorden vinden die groot genoeg zijn om uit te drukken wat dat voor mij betekent."
Countryzangeres Kacey Musgraves schrijft dat het overlijden van Parton "echt, echt heel erg pijn" doet. "De wereld voelt ineens een stuk minder sprankelend."
Diane Warren schrijft dat "er een licht is gedoofd in de wereld. Een licht dat we nu harder nodig hebben dan ooit. Hoe is dit in vredesnaam mogelijk? Niet Dolly! Niet de prachtige, briljante Dolly!", aldus de songwriter, die zegt vereerd te zijn dat ze met Parton heeft samengewerkt.
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