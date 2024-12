Techgraadmeter Nasdaq voor het eerst boven 20.000 punten

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend hoger gesloten, waarbij de technologiegraadmeter Nasdaq voor het eerst tot boven de 20.000 punten steeg. Beleggers op Wall Street verwerkten nieuwe cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten. Het is het laatste inflatiecijfer voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week. Handelaren verwachten dat de Amerikaanse centrale bank de rente dan verder gaat verlagen om de economie te ondersteunen.

De inflatie in de grootste economie ter wereld kwam in november volgens verwachting uit op 2,7 procent, tegen 2,6 procent in oktober. Zonder de sterk schommelende prijzen van voeding en energie bleef de inflatie conform verwachting onveranderd op 3,3 procent.

De Nasdaq klom 1,8 procent tot 20.034,89 punten, geholpen door koerswinsten voor grote techbedrijven als Nvidia, Amazon en Google-moeder Alphabet tot 5,5 procent. Tesla ging bijna 6 procent vooruit. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 6084,19 punten en de Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 44.148,56 punten.