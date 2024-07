TenneT investeert fors in uitbreidingen elektriciteitsnet

ARNHEM (ANP) - TenneT heeft in de eerste helft van dit jaar flink geïnvesteerd in de uitbreiding en het onderhoud van het elektriciteitsnet, meldt de hoogspanningsnetbeheerder bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Met die verhoogde investeringen in infrastructuur heeft TenneT naar eigen zeggen een hoge beschikbaarheid op het volle stroomnet weten te handhaven.

Het stroomnet in Nederland loopt op steeds meer plekken vol. Dat heeft te maken met de komst van tal van windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie. Verspreid over het land staan intussen duizenden bedrijven op de wachtlijst voor een stroomaansluiting.

Om de klimaatdoelstellingen van 2030, 2045 en 2050 te halen en aan de directe behoeften van klanten te voldoen, schaalt TenneT volgens topvrouw Manon van Beek de uitbreiding en onderhoud van het netwerk op land en op zee in 2024 verder op. De halfjaarcijfers laten volgens haar zien dat het bedrijf "goed op weg" is. TenneT investeerde in de eerste jaarhelft 4,6 miljard euro, een stijging van ruim 30 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.