Servals zijn ondanks handelsverbod nog te koop op Marktplaats

DEN HAAG (ANP) - Op Marktplaats is nog "een handjevol" servals te koop ondanks een verbod op handel in de dieren, laat de Dierenbescherming weten. De katachtige mag sinds 1 juli niet meer gehouden worden als huisdier en er mag ook niet meer mee worden gefokt en gehandeld. Dit geldt ook voor dieren als chinchilla's en degoes. Baasjes die zo'n dier al hebben mogen deze houden tot het beestje sterft.

De Dierenbescherming had nog geen succes bij het rapporteren van de advertenties voor servals. De organisatie gaat ervan uit dat het onlineverkoopplatform nog niet op de hoogte is van het verkoopverbod. Volgende week inventariseert de Dierenbescherming inventariseren of er op meer plekken dieren illegaal worden verkocht en bepaalt dan wat de juiste stappen zijn om dit tegen te gaan.

Vorige week ontsnapten er twee servals in Helmond en Lexmond. Die uit Lexmond werd teruggevonden, maar het baasje wilde de serval niet terug. Stichting AAP had in eerste instantie geen plek en vanwege het houdverbod mocht er geen nieuwe eigenaar voor de katachtige worden gezocht. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) besloot toen volgens de Dierenambulance dat het dier een spuitje moest krijgen. Daartegen voerde de Dierenambulance actie. Uiteindelijk bleek Stichting AAP toch een plekje te hebben voor de serval, die nu waarschijnlijk in een Europese dierentuin terechtkomt.

Naar aanleiding van het voorval vond donderdag een gesprek plaats tussen de RVO, het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, DierenLot en de Dierenbescherming. Tijdens dit overleg hebben de dierenorganisaties gepleit voor een opvang voor dieren die niet meer gehouden mogen worden, maar toch zonder baasje komen te zitten, bijvoorbeeld door overlijden. Momenteel kunnen die dieren haast alleen bij Stichting AAP terecht en daar is beperkt plek. Daarom vindt de Dierenbescherming dat er iets geregeld moet worden voor de dieren, "we vinden dat de overheid daar een rol in moet pakken, ook financieel".