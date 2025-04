Tesla opent eerste showroom in oliestaat Saudi-Arabië

RIYAD (ANP/AFP) - Tesla heeft zijn eerste showroom geopend in Saudi-Arabië, waar elektrische en hybride auto's vooralsnog weinig op de wegen worden gezien. Maar volgens landenmanager Naseem Akbarzada betekent de opening de start van een "langdurige aanwezigheid" van Tesla in de oliestaat.

Tesla opent in totaal drie showrooms, in de hoofdstad Riyad en in Jeddah en Dammam. In deze steden komen ook de eerste laadstations, die vanaf vrijdag worden geopend. Op termijn moeten op meerdere plekken in Saudi-Arabië laadmogelijkheden komen.

Een prikkel voor Saudi's om over te stappen op een elektrische auto, zoals goedkope brandstof, lijkt vooralsnog te ontbreken. Saudi-Arabië is de grootste olie-exporteur ter wereld en in het land is brandstof spotgoedkoop. Zo kost een liter benzine 2,33 Saudi-Arabische riyal, omgerekend ongeveer 55 eurocent.