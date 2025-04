The Information: honderden ontslagen bij Google

MOUNTAIN VIEW (ANP/RTR) - Google heeft honderden banen geschrapt bij de afdeling die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van Android-software, de Chrome-browser en Pixel-telefoons. Dit meldt de doorgaans goed geïnformeerde nieuwswebsite The Information vrijdag op basis van ingewijden. De ontslagen vonden naar verluidt donderdag plaats.

De ontslagen zouden volgen op een aanbod dat Google in januari had gedaan om medewerkers in de afdeling uit te kopen. "Sinds we vorig jaar de teams voor Platforms en Apparaten hebben samengevoegd, hebben we ons gericht op het wendbaarder worden en effectiever opereren. Dit ging gepaard met enkele ontslagen, naast het vrijwillige vertrekprogramma dat we in januari aanboden", zei een Google-woordvoerder tegen The Information.

Google reageerde niet direct op een verzoek om commentaar van persbureau Reuters.