Tientallen winkels Gall & Gall blijven dicht om staking, zegt FNV

door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 7:39
UTRECHT (ANP) - Zo'n vijftig winkels van slijterijketen Gall & Gall blijven vrijdag dicht omdat medewerkers het werk opnieuw neerleggen, stelt FNV. De vakbond is ontevreden met het eindbod van Gall & Gall voor een nieuwe cao. Vooral in de regio's Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven zouden veel vestigingen gesloten blijven.
Vorige week vrijdag legden werknemers ook al het werk neer, toen bleven volgens FNV veertig winkels dicht. Dat gebeurde nadat een ultimatum aan Gall & Gall zou zijn verlopen zonder nieuw voorstel. Sindsdien is vanuit de directie geen beweging gekomen, aldus de vakbond.
Gall & Gall biedt werknemers in het eindbod onder meer een loonsverhoging van in totaal 3 procent, zegt een woordvoerder van de slijterijketen. "Er zijn in enkele winkels nu werkonderbrekingen. Onze uitnodiging om weer met FNV aan tafel te gaan blijft staan", voegt hij daaraan toe.
Bij Gall & Gall werken volgens FNV ongeveer 1800 medewerkers, verspreid over zo'n zeshonderd filialen in Nederland.
