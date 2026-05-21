2 tekenen dat je heel veerkrachtig bent

Bij veerkracht denk je meestal aan mensen die sterk zijn in moeilijke tijden, altijd weer opveren als het tegenzit. Maar psychologen omschrijven mentale kracht liever anders. Niet het ontbreken van stress maakt iemand veerkrachtig, maar de manier waarop diegene ermee omgaat.

Volgens recent onderzoek blijken twee eigenschappen opvallend vaak samen te hangen met veerkracht: doorgaan terwijl je eigenlijk niet meer kunt en jezelf voortdurend kritisch bevragen.

De eerste eigenschap klinkt minder heroïsch dan veel mensen denken. Veerkrachtige mensen voelen zich namelijk óók uitgeput, angstig of overweldigd. Het verschil zit in hun reactie. Ze blijven functioneren, hoe moeizaam ook. Ze gaan naar hun werk, zorgen voor anderen of zetten kleine stappen vooruit, zelfs wanneer alles in hen schreeuwt om op te geven.

Onderzoekers zagen dat patroon al na grote rampen, zoals de aanslagen van 11 september en de overstromingen in Mexico in 1999. Mensen die als veerkrachtig werden beschouwd, hadden vaak nog steeds zware stressklachten. Toch vonden zij uiteindelijk een manier om terug te keren naar een nieuw evenwicht.

Zelftwijfel is goed

Daarnaast blijkt zelftwijfel verrassend genoeg ook een gezonde eigenschap te kunnen zijn. Niet de verlammende vorm van piekeren, maar reflectie: nadenken over je eigen gedrag, emoties en keuzes. Psychologen noemen dat metacognitie, het vermogen om je eigen gedachten te onderzoeken. Mensen die dat doen, blijken beter in staat om moeilijke ervaringen te verwerken en zich aan te passen aan nieuwe situaties.

De kern van veerkracht zit dus niet in perfectie, maar in flexibiliteit. In het vermogen om overeind te blijven terwijl je wankelt. Dat verklaart ook waarom veel mensen hun eigen kracht niet herkennen. Veerkracht ziet er zelden spectaculair uit. Vaak zit het juist in kleine handelingen: uit bed komen, vriendelijk blijven, rust nemen of simpelweg de dag doorkomen.

Juist die alledaagse acties blijken volgens onderzoekers de bouwstenen van mentale weerbaarheid. Want echte veerkracht betekent niet dat je nooit worstelt, maar dat je ondanks die worsteling blijft bewegen.