Wat zegt het over iemand als hij in een patserige auto rijdt? Volgens onderzoek vooral dat hij bovengemiddeld gevoelig is voor status en gezien wil worden – maar óók dat hij simpelweg georganiseerd en ambitieus kan zijn.

Patserige auto’s – dikke SUV’s, brullende sportwagens, felle sportpakketten – zijn klassiek voorbeelden van “conspicuous consumption” : zichtbaar laten zien dat je geld en smaak hebt. Studies naar statussymbolen vinden keer op keer dat mensen die laag scoren op vriendelijkheid en empathie, maar hoog op ego en eigendunk, vaker voor high‑status auto’s kiezen.

Egotrip op wielen (maar niet altijd)

In een Fins onderzoek onder bijna 1.900 automobilisten bleken vooral eigenwijze, weinig meegaande mannen (“disagreeable men”) opvallend vaak in dure merken als Audi, BMW en Mercedes te rijden.

Diezelfde groep bleek ook vaker verkeersovertredingen te begaan en minder respect voor regels te hebben – precies het gedrag dat je herkent van de bumperklever in de glimmende leasebak.

Minder empathie, harder rijden

Amerikaans en Fins onderzoek laat zien dat bestuurders van duurdere auto’s gemiddeld minder empathisch zijn en zich agressiever gedragen in het verkeer, zoals minder vaak stoppen voor zebrapaden, meer tailgaten en harder rijden. Dat lijkt niet te komen doordat rijkdom mensen “verpest”, maar doordat mensen met weinig consideratie voor anderen én veel statusdrang zich aangetrokken voelen tot zulke auto’s.