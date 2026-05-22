Poolse president dankt Trump voor sturen meer militairen

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 7:56
WARSCHAU (ANP/RTR) - De Poolse president Karol Nawrocki heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump bedankt voor het sturen van extra militairen naar Polen. "Goede allianties zijn gebaseerd op samenwerking, wederzijds respect en inzet voor gezamenlijke veiligheid", aldus Nawrocki.
Trumps besluit volgt op meldingen dat hij juist minder militairen in Polen en Duitsland wilde. Maar hij stuurt er "nog eens 5000" en zei dat hij blij was met Nawrocki als president. Die is van de nationalistische partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS) en kreeg vorig jaar steun van Trump om president te worden.
Vrijdag overleggen de ministers van Buitenlandse Zaken van het NAVO-bondgenootschap in de Zweedse stad Helsingborg. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio is daar ook bij.
