TikTok laat Android-gebruikers in VS app downloaden via website

WASHINGTON (ANP/RTR) - TikTok heeft bekendgemaakt dat Amerikaanse Android-gebruikers de populaire filmpjesapp kunnen downloaden en ermee kunnen verbinden via een set bestanden op zijn website. Hiermee probeert het bedrijf beperkingen op het platform in de Verenigde Staten te omzeilen.

Apple en Google hebben TikTok nog steeds niet opnieuw in hun appstores opgenomen sinds op 19 januari een wet van kracht werd in de VS die de Chinese TikTok-eigenaar ByteDance verplicht de app te verkopen vanwege de nationale veiligheid. Anders riskeert het bedrijf een verbod.

President Donald Trump trad een dag na het ingaan van de wet aan. Hij heeft besloten de handhaving van de wet met 75 dagen uit te stellen. Trump zei eerder met meerdere partijen in gesprek te zijn over de aankoop van TikTok, dat ongeveer 170 miljoen Amerikaanse gebruikers heeft.