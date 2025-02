Jos Acket, drijvende kracht achter North Sea Jazz, overleden

DEN HAAG (ANP) - Jos Acket, een van de drijvende krachten achter het North Sea Jazz Festival, is maandag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie zaterdag gemeld in annonces in NRC.

Jos was de echtgenote van wijlen Paul Acket, de oprichter van het North Sea Jazz Festival. Vanaf de eerste editie, in 1976, speelde Jos een belangrijke rol binnen de organisatie. Zij nam het gehele zakelijke gedeelte voor haar rekening, zodat haar man al zijn tijd en energie kon richten op de artistieke invulling van het festival. Zo was zij verantwoordelijk voor de marketing en communicatie, kaartverkoop, medewerkers en contractafhandeling.

Mede dankzij haar inspanningen groeide het festival uit tot het evenement dat het nu is. Na het overlijden van Paul Acket in 1992 droeg de familie de organisatie van het festival over aan Mojo Concerts.

Jos Acket werd in 2005 onderscheiden met de Bird Award, een onderscheiding van het North Sea Jazz Festival voor mensen achter de schermen die van grote betekenis voor het festival en de Nederlandse jazzwereld zijn geweest.