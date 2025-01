TikTok niet langer beschikbaar voor Amerikanen

CULVER CITY (ANP/RTR) - Video-app TikTok is zaterdagavond uit de lucht gehaald in de Verenigde Staten. Het moederbedrijf achter de app, ByteDance, had al aangekondigd dat de app zondag "op zwart" zou gaan.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof hield vrijdag een wet in stand waardoor appstores de video-app zondag hadden moeten verwijderen, tenzij het Chinese ByteDance een koper zou vinden voor de Amerikaanse bedrijfsonderdelen. De wet was in april aangenomen, vanwege zorgen van het Amerikaanse ministerie van Justitie dat TikTok onder Chinees eigendom een bedreiging vormde voor de nationale veiligheid. De app verzamelt veel persoonlijke gegevens van gebruikers.

TikTok liet na het besluit van het Hooggerechtshof vrijdag weten het heft in eigen handen te nemen en de app zondag buiten gebruik te stellen. Dat gebeurde uiteindelijk al iets eerder, een kleine anderhalf uur voordat het aan de oostkust van de VS middernacht zou zijn. ByteDance verwijderde ook de apps CapCut en Lemon8 uit Amerikaanse appstores.

In een bericht aan gebruikers die de app openden, liet TikTok weten dat het blij is dat de aankomende president Donald Trump heeft aangegeven dat hij aan een oplossing wil werken zodra hij is ingezworen.

TikTok heeft 170 miljoen Amerikaanse gebruikers.