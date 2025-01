Eet alleen pasta met aardige mensen: 5 tips van de keizer der pasta Antonio Carluccio:

Televisiekok, auteur en restauranthouder Antonio Carluccio is 8 jaar na zijn dood nog altijd de god van de pasta. De Brits-Italiaanse chefkok Antonio Carluccio was een van de meest invloedrijke beschermheren van de Italiaanse keuken. De video onderaan toont 5 gouden pasta-tips in anderhalve minuut. De vijfde onthullen we vast: eet met aardige mensen.

Hij had een voorliefde voor traditie en authenticiteit. De chefkok was niet te spreken over de spaghetti bolognese. Een oneerbiedig pastagerecht dat niet echt Italiaans is en ook niet veel te maken heeft met het originele gerecht. 'Tagliatelle al ragu' is het originele pastagerecht uit Bologna. Een dikkere pastasoort is beter voor een dikkere saus dan spaghetti. Vandaar: tagliatelle en geen spaghetti. Hij was ook tegen het overdreven gebruik van kruiden in de pasta.

Carluccio gebruikte meestal alleen zout en peper. Antonio Carluccio vond het ook zonde om room in een saus te doen. In 1981 won Carluccio een kookwedstrijd van . Het is de eerste stap in zijn bekendheid geweest. In datzelfde jaar nam hij samen met zijn echtgenote een restauurant in trendy Covent Garden over. Dat veranderde in het meest succesvolle Italiaanse restaurant van Londen. In hetzelfde restaurant heeft Jamie Oliver veel kennis opgedaan over koken.

Jamie Oliver droeg Antonio Carluccio op handen. Maar Carluccio werd pas écht bekend door zijn BBC-programma, dat hij samen met Gennaro Contaldo presenteerde. Kook vanavond met eerbied en houd je aan de gouden regels van Carluccio

