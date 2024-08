Toezichthouder VS onderzoekt ongeluk Tesla Semi-vrachtwagen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse transporttoezichthouder NTSB is een onderzoek gestart naar een ongeluk met een Tesla Semi-vrachtwagen. De truck raakte maandagnacht van de weg in de staat Californië en vloog daarna in brand. Niemand raakte gewond. De weg was enkele uren afgesloten.

De NTSB is al lange tijd geïnteresseerd in branden die ontstaan in elektrische voertuigen met lithiumionbatterijen, onder meer omdat het blussen van deze accubranden lastig is voor hulpverleners. Zo onderzocht de toezichthouder eerder vier verschillende lithiumionbatterijen, drie daarvan ontvlamden opnieuw nadat de brandweer ze had geblust.

Tesla presenteerde de eerste Semi in 2017. De vrachtwagen wordt zeven jaar later nog niet op grote schaal geproduceerd. Tesla gebruikt de trucks om onderdelen te vervoeren naar zijn autofabriek in San Francisco. De vrachtwagen zelf wordt gebouwd in een fabriek in Reno in de Amerikaanse staat Nevada.