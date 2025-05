Topman ING: wijs dat minister nog eens naar bonusregels kijkt

AMSTERDAM (ANP) - ING-topman Steven van Rijswijk vindt het "wijs" dat het kabinet de bonusregels voor specialisten bij banken opnieuw onderzoekt. Bij de toelichting op de kwartaalcijfers van het financiële concern stipt hij aan dat de meerderheid van het bankpersoneel uit technici en mensen in de operationele uitvoering bestaat. "Daarvoor moeten wij concurreren met bijvoorbeeld techbedrijven die veel meer vrijheid hebben als het op bonussen aankomt."

Minister Eelco Heinen van Financiën (VVD) onderzoekt of de bonusregels in de financiële sector versoepeld kunnen worden voor specialistisch personeel dat anders moeilijk te krijgen is, werd halverwege vorige maand bekend. Het bonusplafond voor topbankiers en bestuurders, ingevoerd na de financiële crisis van 2008, laat hij ongemoeid.