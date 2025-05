Brits Reform levert eerste burgemeester en wint zetel van Labour

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse rechts-populistische partij Reform UK heeft "verbluffende" successen geboekt bij de lokale verkiezingen, schrijven Britse media. Hoewel nog niet alle uitslagen binnen zijn, is al wel duidelijk dat de partij van Nigel Farage voor het eerst een burgemeester mag leveren en dat Reform een zetel in het nationale parlement overneemt van Labour.

Het Noord-Engelse Runcorn and Helsby was het enige kiesdistrict voor het parlement in Westminster dat werd verdeeld, omdat de vorige parlementariër (van Labour) werd veroordeeld voor een vechtpartij. De kandidaat van Reform behaalde in eerste instantie vier stemmen meer dan de kandidaat van Labour. Na een volledige hertelling scheelde het zes stemmen.

Reform schreef ook geschiedenis door voor het eerst een burgemeestersverkiezing te winnen. Andrea Jenkyns won in Greater Lincolnshire, een gebied in het noordoosten van Engeland waar voor het eerst een burgemeester werd gekozen.

Farage spreekt na de successen van een "grootse avond".