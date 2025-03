Topman kledingketen Primark weg om ongepast gedrag

Topman Paul Marchant van kledingketen Primark is per direct opgestapt na beschuldigingen van ongepast gedrag tegen een vrouwelijke werknemer. Dat meldt het Britse moederbedrijf Associated British Foods (ABF). Marchant gaf zestien jaar leiding aan Primark, dat ook actief is in Nederland.

Volgens ABF werkte Marchant mee aan het onderzoek en erkent hij zijn fout. Ook accepteert Marchant dat zijn gedrag niet past bij de normen van ABF. Hij heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan de vrouw, aldus ABF dat zegt haar steun te blijven bieden.

Topman George Weston van ABF zegt enorm teleurgesteld te zijn in Marchant die bij Primark op voorlopige basis wordt opgevolgd door financieel directeur Eoin Tonge van ABF.