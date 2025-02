Topman Rabobank vraagt overheid om duidelijkheid rond stikstof

Boeren hebben dringend behoefte aan duidelijkheid over het stikstofdossier. Die oproep deed Rabobank-topman Stefaan Decraene bij de presentatie van de jaarcijfers van de bank. Volgens de topbankier worden veel investeringen in de toekomst van de landbouw nu uitgesteld.

De Belg zegt dat er sinds hij twee jaar geleden bij Rabobank begon voortdurend onzekerheid is. "Het landbouwakkoord is er uiteindelijk niet gekomen. Nu hebben we de hele onzekerheid met betrekking tot wetgeving", geeft hij aan. "Ik denk dat het de taak is van de overheid om duidelijkheid te brengen."

Rabobank merkt de onzekerheid bij zijn klanten. "Wij hebben als bank eerder 3 miljard euro ter beschikking gesteld om de transitie te gaan financieren. Maar van die 3 miljard is 500 miljoen opgenomen. Dus er is 2,5 miljard nog altijd ter beschikking tot 2030. Wat betekent dat? Dat betekent dat landbouwers toch afwachten in welke richting bepaalde wetgeving gaat. En dat is jammer, want landbouwers zijn ondernemers. Landbouwers willen investeren, maar moeten een duidelijk rechtskader hebben. En dat is er vandaag de dag jammer genoeg niet."

Ruwe inschatting

Ongeveer de helft van de veehouders die klant is bij de Rabobank heeft een nieuwe natuurvergunning nodig door stikstofuitspraken van de Raad van State in 2019 en 2024, kwam onlangs aan het licht. Volgens financieel directeur Bas Brouwers van de bank gaat het om een ruwe inschatting. "Waar het om ging, is dat een groot deel van de boeren waarschijnlijk te maken krijgt met dat probleem. En of het nou precies een half is of iets meer of iets minder, is eigenlijk niet het punt. Een materieel deel van de boeren zal daarmee geconfronteerd worden."

Decraene benadrukt dat Rabobank deze boeren in ieder geval niet in de steek zal laten. "Dat kunnen we niet maken, dat gaan we niet doen", stelt hij. "Deze bank is opgericht als een bank voor de landbouwers, dus we zullen onze verantwoordelijkheid daarbij nemen. En daar waar we kunnen helpen, naar de landbouwers toe." Decraene zegt ook "heel constructieve contacten" met het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur te hebben. Op de vraag of hij denkt dat er snel een oplossing kan komen, zegt hij. "Ik hoop het."