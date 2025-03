Topman Samsung (63) overleden aan hartstilstand

SEOUL (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De topman van Samsung, Han Jong-hee, is op 63-jarige leeftijd om het leven gekomen. Hij overleed door een hartstilstand, meldt een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse bedrijf.

Han leidde de tak van Samsung voor consumentenelektronica en smartphones. Hij deelde de functie als directeur van het techconcern met Jun Young-hyun. Wie hem opvolgt is nog niet bekend.

Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldt dat Han veel voor de tv-industrie heeft betekend. Onder zijn leiding was Samsung negentien jaar lang het nummer één merk voor tv's wereldwijd. Hij trad in 1988 in dienst bij Samsung.