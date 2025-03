Defensieminister VS ontkent groepschat met aanvalsplan Houthi's

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, ontkent dat hij plannen om de Houthi's in Jemen aan te vallen in een groepschat heeft besproken. De hoofdredacteur van tijdschrift The Atlantic leek per ongeluk te zijn toegevoegd aan een groep op berichtendienst Signal waarin de top van de Amerikaanse regering wapens, doelwitten en de timing van een militaire operatie besprak.

"Niemand stuurde berichtjes over oorlogsplannen en dat is alles wat ik erover kwijt wil", zei Hegseth bij aankomst in Hawaï tegen verslaggevers. Volgens de reconstructie die Atlantic-hoofdredacteur Jeffrey Goldberg schreef, zat Hegseth zelf ook in het groepsgesprek. De Nationale Veiligheidsraad bevestigde tegenover het magazine dat het lijkt te gaan om een echte discussie en zegt dat wordt gekeken hoe daar een fout nummer aan is toegevoegd.

Hegseth ontweek vragen van verslaggevers, schrijft de BBC. Zo zei de minister dat Goldberg "geen serieuze journalist" is en "onzin uitkraamt". Hij verweet Goldberg "keer op keer hoaxes (broodjeaapverhalen) te verspreiden".

In de groepschat was discussie of de aanval door moest gaan, omdat Europa er meer baat bij zou hebben dan de VS. Een gebruiker met de naam @PeteHegseth schreef: "Ik denk dat we het moeten doen. Ik heb er alleen een hekel aan dat we zo Europa weer uit de brand helpen." Een gebruiker met de naam @VP zei daarop: "Ik haat ook dat Europa gratis meelift. Het is EEN SCHANDE." Mogelijk gaat het om vicepresident JD Vance.

De Democraten hebben Hegseth opgeroepen af te treden. "Hij was al ongeschikt om het ministerie te leiden voordat hij onze nationale veiligheid in gevaar bracht door slordig om te gaan met gevoelige militaire informatie", aldus Democraat Ken Martin. Ook hebben ze om een onderzoek naar de gang van zaken gevraagd.

Trump zei in eerste instantie van niets te weten en leek later te grappen over de situatie. Hij zei "geen groot fan" te zijn van The Atlantic en voorspelde dat het blad failliet gaat. Trump zei ook dat de aanval op de Houthi's in elk geval erg effectief was.