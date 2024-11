Topmannen chipfabrikanten bezorgd over nationalistisch beleid

MÜNCHEN (ANP/RTR) - De topmannen van drie grote Europese chipfabrikanten waarschuwden maandag dat de druk van de Verenigde Staten, China en Europa om elk een eigen halfgeleiderindustrie op te bouwen, hun bedrijven steeds meer belemmert. Kort na de herverkiezing van Donald Trump als president van de VS, uitten de bestuurders van Infineon (Duitsland), STMicroelectronics (Frankrijk/Italië) en NXP (Nederland) in een gezamenlijke verklaring hun zorgen over de groeiende nationalistische koers in het industriebeleid die al een decennium aan de gang is.

"Er bestaat een gevaar dat we deze fragmentatie versnellen", zei Infineon-topman Jochen Hanebeck tijdens een elektronicaconferentie in München. "De fragmentatie gebeurt aan de aanbodkant en met de dreiging van tarieven lijkt het alleen maar erger te worden", voegde hij toe. De drie bedrijven leveren chips voor auto's, elektriciteitscentrales en industriële toepassingen, en doen momenteel veel zaken in China dankzij de groeiende markt van elektrische voertuigen.