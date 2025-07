Generatie Z is grillig en weinig loyaal op de werkvloer, maar dat ligt ook aan werkgevers zelf

Bijna driekwart van de HR-professionals zegt het: geschikte mensen vinden is ontzettend moeilijk. En als het al lukt, vertrekken ze vaak net zo snel weer. Vooral jongeren – de zogenaamde generatie Z – worden gezien als lastig vast te houden. Ze zouden niet loyaal zijn, snel verveeld raken en van baan naar baan hoppen. Maar zijn ze echt zo grillig, of ligt het ook aan de manier waarop we met ze omgaan?

Een nieuw onderzoek onder ruim 500 HR-professionals, uitgevoerd in opdracht van Visma YouServe, laat zien hoe nijpend de situatie is. Meer dan de helft van de respondenten geeft toe dat ze uit nood mensen aannemen die eigenlijk niet aan de functie-eisen voldoen. Sollicitatieprocedures zijn traag en stroef en het duurt vaak maanden voordat een vacature is ingevuld. Vooral grote bedrijven en de bouwsector hebben het zwaar.

Veranderingen op de werkvloer

De oorzaak is deels structureel: vergrijzing, digitalisering en een veranderende beroepsbevolking zorgen voor hardnekkige tekorten. Tegelijkertijd zijn de wensen van werknemers veranderd. Zij willen autonomie, flexibiliteit en zingeving. Vooral jongere werknemers vinden de balans tussen werk en privé belangrijker dan een goed salaris. Zij willen liever drie of vier dagen werken, bij voorkeur vanuit huis.

En dat schuurt met de werkwijze van veel bedrijven, zegt HR-directeur Annemarie Nefkens in De Telegraaf. "Bedrijven die nog op de traditionele manier werven, vissen steeds vaker achter het net. Je moet echt werk maken van goed werkgeverschap. Employer branding, investeren in werkgeluk, en samen met de directie een nieuwe koers uitzetten.”

Jongeren als uitdaging én oplossing

Veel HR-professionals zien generatie Z als een uitdaging. Ze zijn niet loyaal, moeilijk tevreden te houden en te veel met hun eigen loopbaan bezig. Maar volgens Nefkens ligt dat ook aan werkgevers zelf. "Ze weten best dat je die loyaliteit terugkrijgt als je in die jongeren investeert,” zegt ze. "Maar dan moet je met ze gaan zitten en bespreken hoe ze zich kunnen ontwikkelen. Wat zijn hun ambities, wat kunnen ze doen om daar te komen?”

En die investering is hard nodig. Door de vergrijzing vormen jongeren de komende jaren een steeds groter deel van de beroepsbevolking. Werkgevers die niet met hun wensen meegaan, dreigen waardevol talent te missen. Of erger: ze zien het snel weer vertrekken.

Nieuwe wervingsmethodes nodig

Toch zijn er ook hoopvolle signalen. Wie afstapt van traditionele vacaturesites en inzet op andere manieren van werven – via medewerkers of sociale media – ziet vaak betere resultaten. Maar dan moet het hele bedrijf wel achter het personeelsbeleid staan. Zeker als het gaat om thema’s als diversiteit en inclusie, waar nog lang niet iedereen in mee wil.