Topvrouw Gasunie heeft geen zorgen over gasvoorraad in zomer

ROTTERDAM (ANP) - Voor deze zomer zijn er geen zorgen over de gasvoorraad in Nederland. Dat zei topvrouw Willemien Terpstra van Gasunie maandag. Het is wel zaak dat de gasvoorraad in de zomermaanden wordt aangevuld voor de komende winter.

De bergingen zijn nu voor 21,4 procent gevuld, staat op de website van het Nationaal Energie Dashboard, een initiatief van Gasunie en netbeheerder TenneT. Medio februari ging het nog om bijna 30 procent en ongeveer twee maanden geleden zat Nederland op 37,7 procent.

Vorige maand liet Gasunie weten dat de gasvoorraad in Nederland komende winter mogelijk niet vol genoeg is. Een woordvoerster van de beheerder van het hoofdtransportnet voor aardgas vreesde toen dat het door de hoge gasprijzen mogelijk niet interessant genoeg zou zijn voor de markt om de bergingen de komende maanden voldoende te vullen.