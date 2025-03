Thailand wil opheldering over fatale instorting bij aardbeving

BANGKOK (ANP/AFP) - De autoriteiten in Thailand onderzoeken het instorten van een flatgebouw in aanbouw in Bangkok tijdens de zware aardbeving. Mogelijk liggen nog tientallen mensen onder het puin. Onderzoekers namen maandag stalen bouwonderdelen mee om te testen.

Door de beving vielen in Thailand zeker achttien doden, voornamelijk op de bouwplaats. Het dodental kan nog flink oplopen. De autoriteiten willen weten hoe dat gebouw kon instorten, terwijl andere hoogbouw bleef staan.

"Wat is er vanaf het begin gebeurd sinds het ontworpen werd? Hoe is dit ontwerp goedgekeurd?", vroeg premier Paetongtarn Shinawatra zich afgelopen weekend al af. Ze stelde dat experts binnen een week verslag bij haar gaan uitbrengen.

Overheidskantoren

Het ingestorte gebouw was bestemd voor overheidskantoren. Critici hebben geopperd dat mogelijk iets mis was met het gebruikte staal.

De aardbeving heeft ook een ravage aangericht in buurland Myanmar. Daar vielen zeker 1700 doden.