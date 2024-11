Totale marktwaarde cryptomunten stijgt naar nieuw record

SINGAPORE (ANP/RTR) - De totale waarde van de wereldwijde markt van cryptomunten is gestegen naar een nieuw record van meer dan 3 biljoen (3000 miljard) dollar. De vraag naar cryptomunten is sinds de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen flink toegenomen, doordat beleggers verwachten dat Trump de regelgeving rond digitale munten als de bitcoin en ether gaat versoepelen.

Alle cryptomunten samen hebben nu een marktwaarde van bijna 3,2 biljoen dollar, volgens gegevens van CoinGecko, dat de statistieken rond de markt voor digitale valuta bijhoudt. De totale marktwaarde ligt daarmee boven het vorige hoogtepunt uit 2021, toen veel mensen tijdens de coronapandemie begonnen te speculeren met crypto's. De bitcoin domineert de markt. Alle bitcoins bij elkaar zijn samen zo'n 1,8 biljoen (1800 miljard) dollar waard.

De marktwaarde van cryptomunten is nog altijd veel lager dan die van meer traditionele beleggingen als goud en aandelen. Tegen de huidige prijs bedraagt de waarde van al het goud dat ooit is gedolven bijna 19 biljoen dollar. De marktwaarde van de S&P 500-index, de graadmeter van de vijfhonderd grootste beursgenoteerde bedrijven in de VS, bedraagt bijna 51 biljoen dollar.