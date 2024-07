Transportbranche heeft weinig last van verkeerschaos Amsterdam

ZOETERMEER (ANP) - Transportorganisaties hebben tot dusver weinig problemen ondervonden door de verkeerschaos in Amsterdam. Ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex stelt "geen signalen" van leden over grote problemen te hebben ontvangen. Hetzelfde geldt voor Transport en Logistiek Nederland (TLN).

"Wij zijn heel blij met de werkzaamheden rond Amsterdam, want daar is veel achterstallig onderhoud", zegt een woordvoerder van TLN. "Alles is goed afgestemd en de werkzaamheden vinden plaats in een rustige periode. Het is natuurlijk heel vervelend voor automobilisten die in de file staan en omringende gemeenten die er last van hebben, maar onze chauffeurs hebben geen grote problemen ondervonden".

Ook de Vereniging Eigen Rijders Nederland (VERN) was ruim van tevoren gewaarschuwd voor de werkzaamheden, zegt voorzitter Klaas de Waardt. "Het komt natuurlijk nooit goed uit, maar onderhoud blijft nu eenmaal nodig." De Waardt zag in de loop van de afgelopen week een duidelijke verbetering in de verkeerssituatie. "Veel mensen werken thuis of proberen Amsterdam zoveel mogelijk te mijden".

Verkeersopstoppingen

Een deels afgesloten ringweg A10-Oost tussen Watergraafsmeer en Durgerdam leidde deze week, samen met werkzaamheden op verkeersaders in Amsterdam tot grote verkeersopstoppingen. De ANWB uitte kritiek op de timing en de gemeente Diemen stelde niet op de hoogte te zijn gesteld van de werkzaamheden.

Nederlanders zullen zich moeten aanpassen, zegt bedrijfseconoom en logistiekdeskundige Walther Ploos van Amstel. "Groot onderhoud aan de snel-, spoor- en vaarwegen is absoluut urgent. En dat kan niet zonder hinder."

Verantwoordelijkheid bedrijfsleven

Nederland loopt al langer tegen de grenzen van de bereikbaarheid aan, waarschuwt Ploos van Amstel. "Dat is niet alleen een zaak die de overheid moet oplossen. Ook het bedrijfsleven zal zich moeten aanpassen met spitsmijden, bundelen van goederenstromen en de inzet van de binnenvaart en trein. Verkeershinder? Plan er maar aan: strategisch, tactisch en operationeel."