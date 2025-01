Triodos denkt dat veel gedupeerden voor schikking kiezen

DRIEBERGEN (ANP) - Triodos Bank denkt dat "veel" van de tienduizenden gedupeerden akkoord gaan met de vrijdag rondgekomen schikking van 10 euro per certificaat. "Ik kan niet in hun hoofden kijken, maar het belangrijkste is dat de grootste organisatie qua aantal sympathisanten zich hier volledig achter schaart", reageerde topman Jeroen Rijpkema tegenover het ANP.

Triodos bereikte na een jarenlang proces overeenstemming met de Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB) over de afhandeling van de schade door de slechte verhandelbaarheid van de speciale aandelen, met een flinke waardedaling tot gevolg. De stichting vertegenwoordigt ruim 4000 gedupeerden. Het eigen vermogen van Triodos van zo'n 1,25 miljard euro is in handen van ongeveer 43.500 certificaathouders. Ook mensen die zich niet hebben aangesloten bij de stichting kunnen kiezen voor de schikking.

De tegemoetkoming is alleen niet beschikbaar voor mensen die al naar de rechter zijn gestapt en een uitspraak hebben ontvangen. Deelnemers aan de lopende massaclaims in België en Nederland kunnen nog wel kiezen voor de financiële tegemoetkoming, in ruil voor het stoppen met de juridische stappen.