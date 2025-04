Trump: China heeft contact gezocht voor handelsdeal

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - China heeft contact gezocht met de Verenigde Staten voor het sluiten van een handelsdeal. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump. Hij stelde ook dat een deal met China binnen drie tot vier weken bereikt zou kunnen worden en dat hij de importheffingen tegen China kan gaan verlagen. De VS hebben een heffing van 145 procent voor de meeste Chinese goederen.

Trump zei dat functionarissen in Beijing meermaals contact hebben gezocht voor gesprekken en dat dit op aandringen is geweest van de Chinese president Xi Jinping. Trump wilde niet ingaan op vragen of hij ook zelf contact heeft gehad met Xi. De president verklaarde wel een goede relatie te hebben met Xi. Ook zei hij dat Xi over alles op de hoogte zal zijn als het gaat om toenadering tot de VS. Trump noemde hem een sterke en slimme leider.

Het Witte Huis zei eerder deze week dat Trump openstaat voor een oplossing van het handelsconflict, maar dat "de bal nu bij China ligt".