Sneu: premier Schoof moest de hele nacht op de gang wachten tot de echte machthebbers klaar waren

Zondag was premier Schoof niet bij de onderhandelingen over het lot van zijn kabinet : hij was bij zijn Loes, die hard had gehold in Rotterdam.

In de buurt: in de buurt, want meedoen mocht hij niet. De lange nacht van maandag op dinsdag was hij wel in de buurt van de onderhandelingen.in de buurt, want meedoen mocht hij niet. Volgens NR C heeft hij de hele nacht op de gang moeten wachten tot zijn bazen - Dilan, Geert, Lientje en Nicolien – klaar waren en het kabinet-Schoof nog bleek te bestaan. Hij was ook niet uitgenodigd om mee te doen en kwam onverwachts opduiken nadat hij had deelgenomen aan het staatsbanket voor de heerser van Oman.

Langzaam wordt duidelijk wat een eigenaardige nacht de Voorjaarsnota heeft opgeleverd. Volgens De Telegraaf is er geweend (vooral door Nicolien), is er niet geklaverjast, maar wel erg veel gewacht en dan vooral op het weifelende NSC. Volgens aanwezigen is Van Vroonhoven dermate vaag en ongeïnformeerd dat aanwezigen terugverlangde naar de goede oude tijd dat Pieter Omtzigt nog tierend deelnam aan onderhandelingen: die wist in ieder geval waar hij het over had.

„Deze nacht was nog erger, zo zonder Pieter.” Want Omtzigt had zijn emotionele buien, maar wist wel waar hij het over had, zien betrokkenen volgens De Telegraaf. Bij Van Vroonhoven en Idsinga worden die kwaliteiten gemist, ondanks de ondersteuning van meerdere NSC-bewindspersonen en Kamerleden die in het voor de partij ingerichte zaaltje op het ministerie via een videocall meepraten. „Ze heeft gewoon geen mandaat”, zegt een coalitiebron over Van Vroonhoven. „Dat maakt het knap lastig onderhandelen.”

Voor de liefhebbers: in augustus gaat dit stel over de begroting onderhandelen. En Schoof kan dat rustig ergens in een ver buitenland een marathon gaan lopen met Loes. Hij zal niet worden gemist.