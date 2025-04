Trump dreigt met hogere importheffingen bij uitblijven deals

WASHINGTON (ANP/DPA/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd alsnog hogere importheffingen op te leggen aan landen waarmee de Verenigde Staten geen deal kunnen sluiten. Twee weken geleden had hij deze zogenoemde wederkerige heffingen voor negentig dagen verlaagd naar 10 procent om ruimte te bieden aan onderhandelingen. Dat zijn tarieven voor landen die zelf ook heffingen hebben op Amerikaanse goederen.

"Als we geen deal hebben met een bedrijf of een land, stellen we de heffing gewoon vast. Het is iets waarvan we denken dat het zal gebeuren, ik denk over twee tot drie weken", zei Trump tegen journalisten in het Oval Office. Dit kan volgens hem ook gelden voor China. De VS hebben de heffing op de meeste Chinese goederen flink verhoogd tot 145 procent, waarna China een tegentarief van 125 procent invoerde op Amerikaanse producten.

Kort voor het uitstel kondigden de VS importheffingen aan op talloze handelspartners. Voor bijvoorbeeld de Europese Unie was dat 20 procent.