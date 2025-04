President Zuid-Afrika sprak voor gesprek met Zelensky met Trump

PRETORIA (ANP) - De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft met Donald Trump gesproken over de oorlog in Oekraïne, meldt hij op X. Ze hadden het over het vredesproces. Ramaphosa spreekt donderdag ook met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die in Zuid-Afrika is.

"We waren het er beiden over eens dat de oorlog zo snel mogelijk beëindigd moet worden om meer onnodige doden te voorkomen", schrijft Ramaphosa over zijn gesprek met Trump. Ze zouden ook afgesproken hebben om elkaar snel te ontmoeten. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt.

Zelensky meldde voorafgaand aan zijn ontmoeting met Ramaphosa dat zij het ook zullen hebben over de oorlog. De Oekraïense president had meer afspraken in Zuid-Afrika, maar heeft die afgezegd omdat hij terug wil naar zijn eigen land na een dodelijke Russische aanval.

Trump voert de druk op om snel een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Kyiv en Moskou verwijten elkaar geen vrede te willen.