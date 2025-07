Trump: heffingen tussen 15 en 20 procent voor landen zonder deal

TURNBERRY (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump verwacht wereldwijd importheffingen van 15 tot 20 procent op te leggen aan landen waarmee geen handelsakkoord wordt gesloten. "Ik denk dat het ergens tussen de 15 en 20 procent zal liggen", zei Trump maandag tegen verslaggevers op zijn golfresort in het Schotse Turnberry. "Waarschijnlijk een van die twee percentages."

Een dag eerder kwamen de Verenigde Staten en de Europese Unie een handelsakkoord overeen, enkele dagen voor de deadline van 1 augustus. Daarin is een Amerikaanse importheffing van 15 procent afgesproken voor Europese goederen. Dat tarief is lager dan de 30 procent waarmee Trump eerder had gedreigd.

Volgens Trump gaat zijn regering binnenkort brieven sturen naar ongeveer tweehonderd landen om hen te informeren over de verwachte heffingen op goederen naar de Verenigde Staten. Sinds begin april hanteren de VS een algemeen tarief van 10 procent voor veel landen, voor sommige zijn hogere heffingen aangekondigd.