Handelsexpert vraagt zich af welke prijs EU betaalt voor deal VS

BRUSSEL (ANP) - Het is voor de voorzitter van de handelscommissie van het Europees Parlement, Bernd Lange, nog niet precies duidelijk welke prijs de Europese Unie betaalt voor de handelsdeal die zij heeft gesloten met de Verenigde Staten. Er is een wederkerig importtarief van 15 procent afgesproken, maar veel details over de deal zijn nog niet uitgewerkt.

"De verdedigers van de deal zullen beweren dat het ergste is afgewend, dat de deal stabiliteit creëert voor de grootste handelsrelatie ter wereld, dat de deal het concurrentievermogen van de EU waarborgt en dat de samenwerking tussen de EU en de VS verder gaat dan alleen handel. Ik hoop van harte dat ze gelijk hebben. Ik zie zelf vooral een asymmetrie die in steen is gebeiteld", aldus Lange.

"Ik wil er vooral voor zorgen dat ons recht om te reguleren, van digitale diensten tot CO2-beprijzing, niet in gevaar is gebracht in ruil voor deze deal", zegt Lange, die meerdere keren afreisde naar Washington voor onderhandelingen.