Trump kondigt tarief aan voor Brazilië en hekelt proces Bolsonaro

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een importheffing van 50 procent aangekondigd voor producten uit Brazilië. Het gaat om een van de hoogste tot nu toe aangekondigde heffingen die in augustus van kracht worden.

Trump verwees in zijn brief aan Brazilië ook naar de behandeling van voormalig president Jair Bolsonaro en riep de autoriteiten op de aanklachten tegen hem in verband met een vermeende couppoging te laten vallen. "Dit proces zou niet moeten plaatsvinden. Het is een heksenjacht die ONMIDDELLIJK moet stoppen!"

Trump zei woensdag ook dat hij een tarief van 30 procent zal instellen voor Algerije, Libië, Irak en Sri Lanka. Verder komen er heffingen van 25 procent op producten uit Brunei en Moldavië en een tarief van 20 procent op goederen uit de Filipijnen. De heffingen waren grotendeels in lijn met de tarieven die Trump in april al had aangekondigd. Met alle landen die brieven hebben gekregen is het niet gelukt een handelsdeal te sluiten.