Bitcoin schiet omhoog; bereikt nieuwe 'all time high'

De bitcoin heeft een nieuw recordniveau bereikt in dollars. De waarde van 's werelds meest verhandelde cryptomunt steeg woensdag omstreeks 22.00 uur (Nederlandse tijd) kortstondig voorbij 112.000 dollar. Omdat de euro de afgelopen maanden flink in waarde is gestegen ten opzichte van de dollar, heeft de bitcoin nog geen nieuwe 'all time high' bereikt in euro's.