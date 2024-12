Trump niet van plan om Fed-voorzitter Powell te vervangen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De aankomende Amerikaanse president Donald Trump heeft geen plannen om Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, te vervangen zodra hij in januari aan zijn ambt begint. Dat heeft Trump zondag gezegd in een interview met NBC News.

In het verleden kwam Trump regelmatig in conflict met Powell over het rentebeleid. Powell zei vorige maand dat hij zou weigeren zijn functie voortijdig neer te leggen als Trump hem zou proberen te ontslaan. Hij benadrukte dat het volgens de wet niet is toegestaan om hem of andere bestuursleden van de Federal Reserve voor het einde van hun termijn te verwijderen.

Trump benoemde Powell in 2018 als voorzitter van de Fed, als opvolger van Janet Yellen. Zij werd later minister van Financiën onder president Joe Biden. Biden verlengde Powells termijn. De relatie tussen Trump en Powell verslechterde echter snel, waarbij Trump tijdens zijn eerste ambtstermijn herhaaldelijk kritiek uitte op de Fed en zijn voorzitter vanwege het monetaire beleid. Daarmee doorbrak Trump een decennialange traditie waarin presidenten directe kritiek op de onafhankelijk opererende centrale bank vermeden.