Schoof onder de indruk van verhalen bewoners Mariahoeve

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof toonde zich na afloop van gesprekken met bewoners van de Haagse wijk Mariahoeve onder de indruk van hun getuigenissen over de explosies en de brand van zaterdagochtend. "Wat voor vreselijke ramp heeft zich hier in Den Haag afgespeeld, het tart elke beschrijving", zei hij na een ontmoeting met buurtbewoners in Wijkcentrum Mariahoeve.

Vooral het verhaal van een vrouw die probeerde te helpen na de explosies aan de Tarwekamp maakte indruk op de premier. "Het was een mevrouw die het wel van heel dichtbij had meegemaakt en ook naar binnen was gerend. Ze werd door het vuur teruggedrongen en kon daardoor niet helpen - dat raakt je wel."

Hij zei te hopen dat mensen die nog in onzekerheid zijn over het lot van naasten of geliefden snel duidelijkheid krijgen. "Dat er dan rust en zekerheid ontstaat, al dan niet in ellende of in blijdschap."

Hij prees de hulpdiensten, die nog altijd zoeken naar slachtoffers. "Hoe ze beetje bij beetje de puzzelstukjes uit elkaar halen, het debris zoals de burgemeester het noemde, om echt zeker te weten dat ze een mogelijk slachtoffer weten te vinden onder het puin."