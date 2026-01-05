Trump-regering plant overleg met oliebedrijven over Venezuela

WASHINGTON (ANP) - De regering van president Donald Trump is van plan later deze week bijeenkomsten te houden met leidinggevenden van Amerikaanse oliebedrijven om te bespreken hoe de olieproductie in Venezuela kan worden verhoogd, zegt een bron tegen persbureau Reuters.

Afgelopen weekend vielen Amerikaanse strijdkrachten Venezuela aan, waarbij de Venezolaanse president Nicolás Maduro werd opgepakt.

De vergaderingen met de bestuurders van de olieconcerns zijn van cruciaal belang voor de plannen van de regering om de Amerikaanse oliebedrijven weer actief te krijgen in het Zuid-Amerikaanse land. De Venezolaanse regering nam bijna twintig jaar geleden de controle over van de door de VS geleide energieactiviteiten.

De drie grootste Amerikaanse oliebedrijven, Exxon Mobil, ConocoPhillips en Chevron, hebben volgens verschillende topmensen uit de oliebranche nog geen gesprekken gehad met de regering over het gedwongen vertrek van Maduro. Dit staat haaks op de uitspraken van Trump afgelopen weekend.