Dow op record, olieaandelen gewild na aanval VS op Venezuela

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York vonden maandag de weg omhoog, na de gemengde start van het nieuwe beursjaar op vrijdag. Net als in Europa leken Amerikaanse beleggers zich weinig zorgen te maken over de Amerikaanse aanval op Venezuela, waarbij de Venezolaanse president Nicolás Maduro werd opgepakt.

Vooral Chevron, de enige grote Amerikaanse oliemaatschappij die momenteel met speciale Amerikaanse toestemming in het olierijke Zuid-Amerikaanse land actief is, was gewild. Het aandeel klom ruim 5 procent. Ook andere oliebedrijven als Exxon Mobil en ConocoPhillips gingen omhoog en wonnen 2,2 en 2,6 procent.

De Dow-Jonesindex won 1,2 procent en sloot op een recordstand van 48.977,18 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,6 procent op 6902,05 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,7 procent tot 23.395,82 punten.