Trump roept Amerikaanse centrale bank op om rente te verlagen

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump roept de Federal Reserve op de rentetarieven in de Verenigde Staten te verlagen om de effecten van zijn importheffingen te compenseren. "Doe het juiste", eiste Trump woensdagavond in een bericht op zijn socialemediaplatform Truth Social. De oproep volgde op het besluit van de Amerikaanse centrale bank om de rente opnieuw onveranderd te laten.

In een toelichting op het rentebesluit schreef de centralebankenkoepel dat de "onzekerheid over de economische vooruitzichten is toegenomen". De beleidsmakers van de Fed verlaagden de groeiverwachting voor de Amerikaanse economie dit jaar. Ook rekenen ze op een hogere inflatie in 2025 dan ze eerder deden. Fed-voorzitter Jerome Powell zei in een toelichting dat het "duidelijk is dat een aanzienlijk deel" van de hogere inflatie door de handelstarieven van Trump komt. Wel gaat hij er vooralsnog van uit dat het effect van de heffingen op de inflatie tijdelijk is.