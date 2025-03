Veel klagen, veel regen en toch zijn we ontzetten gelukkig. Hoe kan dat?

Voor een land dat bekend staat om lange winters en hoge belastingen, lijkt Finland opvallend vrolijk. Op 20 maart kwam Finland als beste uit de bus in het World Happiness Report, een jaarlijks UN-onderzoek, waarmee het voor de achtste keer op rij 146 andere landen achter zich liet. Niet ver daarachter kwamen Denemarken, IJsland en Zweden en Nederland, waar veel wordt geklaagd waar veel regen valt, maar waar het kennelijk heel goed gaat.

Bron: The Economist

Het World Happiness Report is meer een onderzoek naar hoe tevreden mensen echt zijn, dan naar glimlachen en lachen. Het is gebaseerd op een onderzoek van Gallup, een opiniepeiler, waarbij deelnemers wordt gevraagd hun leven een cijfer op tien te geven.Wij Nederlanders klagen en mopperen wat af, maar kennelijk valt het feitelijk wel mee. We zijn bijna net zo tevreden als de Scandinaviers.

Volgens verschillende andere organisaties behoren de Scandinavische en Nederland tot de stabielste, progressieve en veilige landen ter wereld. Ze domineren de hoogste posities in The Economist's glass-ceiling index, die de rol en invloed van vrouwen op de arbeidsmarkt meet. Sterfgevallen als gevolg van wanhoop, waaronder zelfmoorden en onopzettelijke overdoses, zijn er weinig.

Ons sociale zekerheidsstelsel speelt een cruciale rol. Van werkloosheidsuitkeringen tot pensioenen en gezondheidszorg - deze voorzieningen geven Nederlanders een gevoel van veiligheid. Hierdoor ervaren we minder dagelijkse stress en kunnen we ons richten op persoonlijke groei en geluk.

Geluksonderzoeker Ruut Veenhoven benadrukte het belang van keuzevrijheid. In Nederland heerst het gevoel dat we zelf keuzes kunnen maken. Dit helpt ons te ontdekken wie we zijn en wat we willen. Deze vrijheid draagt significant bij aan ons geluksgevoel

De Nederland en de Scandinavische landen behoren ook tot de rijkste landen ter wereld per persoon, wat doorgaans een aanzienlijk effect heeft op het geluk. Op onderstaande grafiek van The Economist is het heldere verband te zien tussen inkomen en geluk.

Bron: The Economist

Maar daar is een duidelijke uitzondering op: de VS. Wel rijk, maar steeds een beetje minder gelukkig. Een grote rol speelt eenzaamheid daarin, schrijft The Economist. Amerikanen eten steeds vaker alleen, wonen alleen en - als ze de keuze hebben - werken alleen. In een onderzoek meldde 18% van de jongvolwassenen in Amerika dat ze niemand hadden met wie ze zich nauw verbonden voelden.