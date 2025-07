Trump stuurt brieven over eenzijdige tarieven naar landen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering stuurt vrijdag brieven naar de handelspartners van de Verenigde Staten over de nieuwe eenzijdige importheffingen die de landen moeten gaan betalen. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump worden er ongeveer "tien of twaalf" brieven verstuurd en zullen er in de komende dagen meer volgen.

Trump zei niet naar welke landen de eerste brieven worden verstuurd. Wel gaf hij aan dat de landen de Amerikaanse importheffingen vanaf 1 augustus moeten gaan betalen. Voor woensdag 9 juli zullen volgens Trump alle brieven zijn verstuurd, met daarin handelstarieven die volgens hem variëren van "misschien 60 of 70 procent tot 10 en 20 procent".

De hoogste tarieven liggen hoger dan de tarieven die de president aanvankelijk begin april bekendmaakte. Die tarieven varieerden van een basistarief van 10 procent voor de meeste landen tot maximaal 50 procent.