Oekraïne: Russische aanval met recordaantal van 539 drones

KYIV (ANP/RTR) - Bij een grootschalige aanval op Oekraïne hebben de Russen een recordaantal van 539 drones en elf raketten ingezet, meldt de Oekraïense luchtmacht. De aanval, die vrijwel de hele nacht duurde, volgde na een telefoongesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump over de Russische oorlog tegen Oekraïne. De helft van de drones zou zijn neergehaald. Ruim tweehonderd gingen verloren.

In de Oekraïense hoofdstad Kyiv werden onder meer gebouwen en voertuigen beschadigd. Zeker 23 mensen raakten gewond. Ondertussen ging de strijd aan het front verder met talrijke artilleriebeschietingen en raketaanvallen, aldus het Oekraïense leger.

Trump zei dat er in zijn gesprek met Poetin "geen enkele vooruitgang is geboekt" om de oorlog te beëindigen. Hij toonde zich erg teleurgesteld. Eerder dit jaar was hij nog optimistisch dat het conflict snel afgelopen kon zijn. Het is de bedoeling dat Trump later vrijdag met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky spreekt.