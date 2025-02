Trump tekent besluit om staatsinvesteringsfonds op te richten

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag een presidentieel besluit ondertekend waarin hij opdracht geeft om een staatsinvesteringsfonds op te richten. Hij zei dat dit fonds mogelijk de populaire filmpjesapp TikTok zou kunnen aankopen.

"We gaan dit binnen twaalf maanden opzetten", zei hij tegen journalisten. Tijdens zijn presidentscampagne sprak hij ook al over zo'n investeringsvehikel van de overheid. Het is niet meteen duidelijk hoe het fonds precies zou functioneren en hoe het gefinancierd zou worden. Normaal gesproken steunen dit soort fondsen op een begrotingsoverschot van een land om investeringen te doen, maar de Verenigde Staten hebben een tekort.