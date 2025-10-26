ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump verhoogt importheffing Canada met tien procent

Economie
door anp
zondag, 26 oktober 2025 om 2:00
anp261025007 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft 10 procent extra importheffingen voor Canada aangekondigd om wat hij "ernstige verkeerde voorstelling van de feiten" door Canada noemt.
Heet hangijzer is een recent uitgezonden reclamespot van de Canadese provincie Ontario tegen importheffingen. In de video is de stem van de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan te horen, die in een speech uit 1987 de nadelen van handelstarieven bespreekt. Reagan hield de toespraak om uit te leggen waarom hij had besloten heffingen op bepaalde Japanse producten op te leggen.
"Hun reclamespot had onmiddellijk verwijderd moeten worden, maar ze hebben hem gisteravond weer laten uitzenden, terwijl ze wisten dat het fraude was", schreef Trump zaterdag op Truth Social. Hij voegde eraan toe: "Vanwege hun ernstige verkeerde voorstelling van de feiten, en hun vijandige daad, verhoog ik de importheffing voor Canada met 10 procent bovenop wat ze nu al betalen."
Het is niet duidelijk op welke goederen het nieuwe tarief betrekking zal hebben. Officieel heeft Trump Canada een importheffing van 35 procent opgelegd, maar het merendeel van de Canadese export naar de Verenigde Staten is vrijgesteld vanwege een handelsovereenkomst tussen de VS, Mexico en Canada (USMCA). Staal en aluminium vallen niet onder die uitzondering, en de auto-industrie slechts gedeeltelijk.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2578847711

Wanneer de stervende ontwaakt: wat terminale helderheid onthult

ANP-537388622

Volgens onderzoekers is er iets heel simpels dat meteen zorgt voor minder stress

ANP-538901767

Onderzoekers waarschuwen: AI weigert zichzelf uit te schakelen

shutterstock_2479973667

9 dingen die ik een relatietherapeut leerde over het huwelijk

ANP-464986455

Pijnlijke en stijve gewrichten? Dit helpt het beste volgens de specialist

anp251025107 1

Peiling: PVV, GL-PvdA en D66 bijna gelijk

Loading