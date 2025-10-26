Wintertijd is ingegaan, klok weer een uur achteruit

DEN HAAG (ANP) - De klok is in de nacht van zaterdag op zondag een uur teruggezet. Om 03.00 uur ging de wintertijd in, en daarmee was het weer 02.00 uur. Met de wintertijd is het 's ochtends eerder licht.

Wintertijd is de standaardtijd in Nederland. Zomertijd is ooit bedacht om energie te besparen, omdat hiermee daglicht langer kon worden benut. Het Europees Parlement wilde de halfjaarlijkse tijdswisselingen in 2019 afschaffen. Het zou een negatief effect hebben op het bioritme van mensen en dieren en kon mogelijk gezondheidsklachten opleveren. Volgens verzekeraar Univé vinden bijna elk jaar op de eerste maandag na het ingaan van de wintertijd veel aanrijdingen plaats: het bedrijf registreerde in de afgelopen tien jaar gemiddeld 13 procent meer schadegevallen dan op de maandagen ervoor.

Elk land binnen de Europese Unie mocht zelf kiezen of het winter- of zomertijd wilde hanteren. Buurlanden wilden dit toch gezamenlijk afstemmen en de beslissing is inmiddels op de lange baan geschoven.

In het laatste weekend van maart gaat daarom de zomertijd weer in.