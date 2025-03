Trump verwacht deze week deal met Chinees moederbedrijf TikTok

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump verwacht voor de deadline een deal met ByteDance, het Chinese moederbedrijf van TikTok, over de verkoop van onderdelen van de populaire video-app. De Verenigde Staten voerden vorig jaar een wet in waarbij ByteDance verplicht wordt tot zo'n verkoop op straffe van een downloadverbod. Trump gaf zichzelf eerder tot 5 april, komende zaterdag, om een niet-Chinese koper te vinden.

"We hebben veel potentiële kopers", zei de president tegen journalisten. "Er is enorme interesse in TikTok", voegde hij toe. "Ik zou graag zien dat TikTok blijft bestaan." Persbureau Reuters meldde al op basis van ingewijden dat Blackstone overweegt een minderheidsbelang te nemen in de Amerikaanse activiteiten van TikTok. De investeerder zou praten met bestaande niet-Chinese aandeelhouders van ByteDance om met vers kapitaal bij te dragen aan een bod op TikToks Amerikaanse activiteiten.