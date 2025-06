Trump wil landen eenzijdige tarieven opleggen voor deadline

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - President Donald Trump is van plan om binnen een tot twee weken brieven te sturen naar handelspartners van de Verenigde Staten met daarin unilaterale tarieven voor deze landen. Met deze eenzijdige tarieven wil Trump de druk opvoeren voor het aflopen van de deadline op 9 juli. Landen hebben tot die datum de tijd om een handelsdeal met de VS te sluiten.

"We gaan over ongeveer anderhalve week, twee weken, brieven sturen naar landen om hen te vertellen wat de deal inhoudt", aldus Trump. Op 16 mei gaf hij ook al aan dat hij "in de komende twee tot drie weken" de tarieven voor Amerikaanse handelspartners zou vaststellen.

Trump kondigde begin april hoge tarieven aan voor de handelspartners van de VS, maar stelde die heffingen negentig dagen uit omdat de financiële markten inzakten en investeerders vreesden dat de heffingen een wereldwijde crisis zouden veroorzaken. Ondanks de naderende deadline heeft Trump tot nu toe alleen een handelsakkoord bereikt met het Verenigd Koninkrijk en een tariefbestand gesloten met China.